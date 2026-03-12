Президент Чехии Павел высказался о возобновлении закупок энергоресурсов из РФ

Президент Чехии Петр Павел заявил, что страна не намерена возвращаться к закупкам энергоносителей из России независимо от ценовой ситуации. Об этом он сказал на пресс-конференции в Вильнюсе после переговоров с литовским коллегой Гитанасом Науседой.
Павел подчеркнул, что вопрос о возврате к российской энергии не обсуждается.
«При любом развитии ситуации с ценами на энергоносители мы не намерены обсуждать вопрос возвращения к российской энергии», — заявил президент.
Чехия полностью прекратила импорт нефти и газа из РФ в 2025 году.
Ранее министр энергетики США Крис Райт заявил в эфире телекомпании CNN, что снимать американские санкции против нефти из России не планируется.
