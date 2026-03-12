Президент Чехии Павел высказался о возобновлении закупок энергоресурсов из РФ

Президент Чехии Петр Павел заявил, что страна не намерена возвращаться к закупкам энергоносителей из России независимо от ценовой ситуации. Об этом он сказал на пресс-конференции в Вильнюсе после переговоров с литовским коллегой Гитанасом Науседой.