Силы ПВО сбили 14 украинских БПЛА над регионами России

Силы ПВО армии России сбили 14 украинских беспилотников над регионами страны вечером 12 марта.

Силы ПВО армии России сбили 14 украинских беспилотников над регионами страны вечером 12 марта.

Об этом пишет пресс-служба Министерства обороны.

Дроны были нейтрализованы в период с 20:00 до 23:00 мск.

Отмечается, что шесть БПЛА сбили над Крымом, четыре над Курской областью, два — над Белгородской и по одному — над Брянской и Калужской областями.

Средства ПВО с 14:00 до 20:00 мск сбили 30 украинских беспилотников над регионами России.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
