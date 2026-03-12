Силы ПВО сбили 14 украинских БПЛА над регионами России

Силы ПВО армии России сбили 14 украинских беспилотников над регионами страны вечером 12 марта.
Об этом пишет пресс-служба Министерства обороны.
Дроны были нейтрализованы в период с 20:00 до 23:00 мск.
Отмечается, что шесть БПЛА сбили над Крымом, четыре над Курской областью, два — над Белгородской и по одному — над Брянской и Калужской областями.
Средства ПВО с 14:00 до 20:00 мск сбили 30 украинских беспилотников над регионами России.
