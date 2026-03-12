МИД Ирана: повышение цен на нефть разорит американские домохозяйства

ДОХА, 12 марта. /ТАСС/. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что от повышения мировых цен на нефть пострадают американские семьи.
«Американцы не “заработают деньги” на резком росте цен на нефть и пошлинах. Они обогащают корпорации и разоряют домохозяйства», — написал он в X.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США «заработают деньги» на повышении цен на нефть.
2 марта генерал-майор Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) Эбрахим Джабари предупредил, что Ормузский пролив, через который проходит примерно пятая часть мирового экспорта нефти, будет закрыт для прохода судов из-за военной операции Израиля и США против исламской республики. 5 марта глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что пролив не закрыт, а суда и танкеры сами не пытаются его пересекать, опасаясь ударов обеих сторон.