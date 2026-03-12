Президент Чехии Павел объявил об окончательном отказе от энергоресурсов РФ

— Мы не будем рассматривать возможность возвращения к российской энергии независимо от ситуации. Мы снизили зависимость от источников энергии из России. Это окончательное решение, и технически его даже невозможно возобновить, — заявил он после переговоров с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Вильнюсе, передает издание LRT.