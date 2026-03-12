Ричмонд
Президент Чехии Павел объявил об окончательном отказе от энергоресурсов РФ

Чехия не будет закупать энергоносители в РФ, как бы ни сложилась ситуация. Об этом в четверг, 12 марта, сообщил президент республики Петр Павел.

— Мы не будем рассматривать возможность возвращения к российской энергии независимо от ситуации. Мы снизили зависимость от источников энергии из России. Это окончательное решение, и технически его даже невозможно возобновить, — заявил он после переговоров с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Вильнюсе, передает издание LRT.

По его словам, в настоящее время Чехия может полагаться только на источники энергии, поступающие с юга и запада. Их достаточно для полного удовлетворения потребностей страны, подчеркнул Павел.

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев предрек начало крупнейшего в истории энергетического кризиса, который связан с резким ростом цен на нефть. Так он прокомментировал материал издания Financial Times, где говорится, что Россия получает по 150 миллионов долларов в день в виде дополнительных доходов благодаря увеличению цен на топливо.

9 марта стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в мае текущего года на лондонской бирже ICE возросла почти на 20 процентов — до 111,4 доллара.

