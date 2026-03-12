Плющенко — о подарке Мишину на 85-летие: цветы и бабосики

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, что подарил своему тренеру Алексею Мишину.
8 марта Мишину исполнилось 85 лет, и в честь юбилея его ученики вместе уже со своими учениками устроили двухдневный концерт. После проката номера Плющенко подарил тренеру цветы и небольшого размера пакет.
«Это цветочки и бабосики. Что ни сделаешь для Алексея Николаевича — Ягудин на сцене, Плющенко на льду», — приводит слова фигуриста РИА Новости.
Ранее Мишин обратился к фигуристке Камиле Валиевой.