Плющенко — о подарке Мишину на 85-летие: цветы и бабосики

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, что подарил своему тренеру Алексею Мишину.

8 марта Мишину исполнилось 85 лет, и в честь юбилея его ученики вместе уже со своими учениками устроили двухдневный концерт. После проката номера Плющенко подарил тренеру цветы и небольшого размера пакет.

«Это цветочки и бабосики. Что ни сделаешь для Алексея Николаевича — Ягудин на сцене, Плющенко на льду», — приводит слова фигуриста РИА Новости.

Ранее Мишин обратился к фигуристке Камиле Валиевой.