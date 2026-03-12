Лидер ХСС призвал ужесточить антимонопольные правила за контролем цен на топливо

БЕРЛИН, 12 марта. /ТАСС/. Председатель партии «Христианско-социальный союз» (ХСС), премьер Баварии Маркус Зёдер подверг резкой критике высокие цены на топливо, вызванные конфликтом на Ближнем Востоке, и выступил за ужесточение антимонопольного законодательства.
«Конечно, сейчас сложилась иная ситуация из-за возможного дефицита сырья в связи с войной в Иране», — заявил Зёдер на мероприятии Христианско-демократического союза перед выборами в ландтаг федеральной земли Рейнланд-Пфальц, которые пройдут 22 марта. «Однако мне кажется весьма подозрительным, что нефтяные компании одновременно повышают цены по несколько раз в день, хотя никакого дефицита еще нет, поскольку они все еще используют имеющиеся резервы», — указал премьер Баварии.
Подобное он назвал недопустимым. «Я считаю, что антимонопольное законодательство должно быть ужесточено, чтобы эффективно предотвращать подобные вещи», — констатировал Зёдер. Ограничение на повышение цен всего один раз в день, по его мнению, мало что изменит. «Было бы разумно действовать по аналогии с фондовым рынком: при внешних шоках или крупных кризисах торги могут быть временно приостановлены. Это правило могло бы применяться и к ценообразованию в подобных случаях», — резюмировал политик.
11 марта министр экономики ФРГ Катерина Райхе подтвердила, что правительство Германии по примеру Австрии введет правило, согласно которому повышать цены на горючее можно будет только один раз в день. На фоне конфликта вокруг Ирана по всей Германии резко выросли цены на бензин и топливо. Во вторник германский автомобильный клуб ADAC сообщил, что цена за литр самого бюджетного вида бензина — E10 — в Германии впервые с 2022 года превысила отметку в €2, дизельное топливо подорожало до €2,23.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.