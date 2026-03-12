Лидер ХСС призвал ужесточить антимонопольные правила за контролем цен на топливо

Подобное он назвал недопустимым. «Я считаю, что антимонопольное законодательство должно быть ужесточено, чтобы эффективно предотвращать подобные вещи», — констатировал Зёдер. Ограничение на повышение цен всего один раз в день, по его мнению, мало что изменит. «Было бы разумно действовать по аналогии с фондовым рынком: при внешних шоках или крупных кризисах торги могут быть временно приостановлены. Это правило могло бы применяться и к ценообразованию в подобных случаях», — резюмировал политик.