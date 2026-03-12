Ричмонд
Еврокомиссар Домбровскис: кризис в Иране чреват шоком стагфляции в ЕС

Перебои в энергопоставках в случае затягивания конфликта на Ближнем Востоке могут вызвать стагфляцию в рамках Европейского союза, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

Его слова приводит Euronews.

«Если же он (конфликт на Ближнем Востоке. — RT) затянется и будет сопровождаться сбоями в поставках и добыче нефти и газа, европейская экономика может испытать стагфляционный шок», — заявил Домбровскис.

Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен убийцей экономики.

