Перебои в энергопоставках в случае затягивания конфликта на Ближнем Востоке могут вызвать стагфляцию в рамках Европейского союза, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.
Его слова приводит Euronews.
«Если же он (конфликт на Ближнем Востоке. — RT) затянется и будет сопровождаться сбоями в поставках и добыче нефти и газа, европейская экономика может испытать стагфляционный шок», — заявил Домбровскис.
Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен убийцей экономики.