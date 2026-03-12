Ричмонд
Ситуация с Ираном развивается стремительно, заявил Трамп

Трамп: ситуация с Ираном развивается очень стремительно.

ВАШИНГТОН, 12 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, ситуация с Ираном развивается очень стремительно, а Тегеран платит очень большую цену.

«Ситуация с Ираном развивается очень стремительно. Все идёт очень хорошо … сейчас они платят очень большую цену», — сказал американский лидер в Белом доме.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

