Ситуация с Ираном развивается стремительно, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 12 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, ситуация с Ираном развивается очень стремительно, а Тегеран платит очень большую цену.
«Ситуация с Ираном развивается очень стремительно. Все идёт очень хорошо … сейчас они платят очень большую цену», — сказал американский лидер в Белом доме.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.