Герой России Ярашев рассказал о реакции родных, когда он впервые вышел на связь

Герой России Сергей Ярашев в беседе со спецкорреспондентом RT Валентином Горшениным рассказал о реакции родственников, когда он впервые вышел на связь после того, как 68 дней в одиночку удерживал позиции ВС России в ДНР.
«Мать вообще расплакалась, разревелась. Бабуля расплакалась. Она говорит: вот всё — теперь корвалол пить перестану… Дядя обрадовался тоже. Камилла (невеста — RT.) тоже скакала до ушей, сутки без остановки общались», — вспоминает боец.
Российский президент Владимир Путин присвоил Ярашеву звание Героя России.
Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что Ярашев получит премию имени Тиграна Кеосаяна.
Сослуживец военного рассказал Telegram-каналу RT, что боец совершил свой подвиг на первом же боевом задании.
Невеста военнослужащего Камилла отметила в беседе с RT, что Ярашев шёл 9 км до российских солдат сквозь туман, несмотря на обморожение.