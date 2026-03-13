Минфин США допустил защиту танкеров в Ормузском проливе международной коалицией

По прогнозу министра энергетики США Криса Райта, ВМС США «вполне вероятно» начнут сопровождать танкеры через Ормузский пролив к концу месяца. По его словам, сейчас они такой возможностью не обладают. За день до этого Крис Райт заявлял, что ВМС США уже сопроводили один нефтяной танкер через пролив. Однако затем сообщение опровергли представители Ирана и Белый дом. Министр свою публикацию удалил.