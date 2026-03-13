Минфин США допустил защиту танкеров в Ормузском проливе международной коалицией

«Я уверен, что, как только это станет возможным с военной точки зрения, ВМС США, возможно, при поддержке международной коалиции начнут сопровождать суда», — заявил Бессент.
11 марта Центральное командование ВС США сообщало об уничтожении 16 минных заградителей вблизи Ормузского пролива. Позже в тот же день президент Дональд Трамп заявил об ударах по 28 иранским кораблям для установки мин. Иран установку мин отрицает.
По прогнозу министра энергетики США Криса Райта, ВМС США «вполне вероятно» начнут сопровождать танкеры через Ормузский пролив к концу месяца. По его словам, сейчас они такой возможностью не обладают. За день до этого Крис Райт заявлял, что ВМС США уже сопроводили один нефтяной танкер через пролив. Однако затем сообщение опровергли представители Ирана и Белый дом. Министр свою публикацию удалил.
Иран объявил о запрете на передвижение через Ормузский пролив в ответ на военную операцию США и Израиля. Дональд Трамп заявил, что США готовы сопровождать нефтяные танкеры через пролив.