Иран не планирует закрывать Ормузский пролив

Постоянный представитель Ирана при Организации Объединенных Наций Амир Саид Иравани заявил, что Тегеран не собирается закрывать Ормузский пролив, который является стратегически важным водным путем для международной торговли.
В ходе пресс-конференции Иравани подчеркнул, что Иран рассматривает свою роль в обеспечении безопасности в этом регионе как неотъемлемую часть своей ответственности. «Мы не собираемся закрывать Ормузский пролив. У Ирана есть неотъемлемое право на сохранение мира и безопасности в Ормузском проливе. И это наша ответственность», — отметил он.
Заявление иранского дипломата сделано на фоне растущего напряжения в регионе и обсуждений о возможных угрозах для судоходства. Ормузский пролив является ключевым маршрутом для транспортировки нефти, и любые попытки его закрытия могут привести к серьезным последствиям для мировой экономики.
Иран неоднократно подчеркивал свою приверженность к обеспечению безопасности в Ормузском проливе, в то время как международные силы продолжают следить за ситуацией в этом стратегически важном районе. Заявления иранских властей свидетельствуют о готовности страны защищать свои интересы и поддерживать стабильность в регионе, несмотря на внешнее давление.
