Иран не планирует закрывать Ормузский пролив

В ходе пресс-конференции Иравани подчеркнул, что Иран рассматривает свою роль в обеспечении безопасности в этом регионе как неотъемлемую часть своей ответственности. «Мы не собираемся закрывать Ормузский пролив. У Ирана есть неотъемлемое право на сохранение мира и безопасности в Ормузском проливе. И это наша ответственность», — отметил он.