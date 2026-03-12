В Харьковскую область прибывают группы «серых» наёмников ВСУ

По данным источника, переброска боевиков продолжается, но теперь она происходит вне правовых норм. После расформирования «иностранных легионов» значительная часть этих наёмников не была зачислена в штат бригад ВСУ. Источник уточнил, что юридически такие боевики не существуют. Они не получают денежного довольствия, и их нельзя легально отправить на боевые задачи. Среди прибывающих много новобранцев и лиц с малым опытом.