Журналист Ларкин — о возможном уходе Овечкина из «Вашингтона»: клуб разбил ему сердце

Обозреватель Daily Faceoff Мэтт Ларкин полагает, что после перехода защитника Джона Карлсона в «Анахайм Дакс» нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин может задуматься о смене клубной прописки.
В материале журналиста отмечается, что сделка с Карлсоном, который провёл в «Кэпиталс» почти всю карьеру, побудила многих задуматься о том, не последует ли за ней уход Овечкина — даже несмотря на то, что он всю жизнь провёл в одном клубе. Сам Овечкин заявил, что этот момент стал самым тяжёлым в его карьере.
«Вашингтон» разбил ему сердце этим обменом. На прошлой неделе Овечкин выразил определённую неуверенность в своём будущем. Сможет ли он остаться в НХЛ на новый сезон, но защищать цвета другой команды? Трудно представить, что Овечкин уйдёт из «Кэпиталс» — однако, пожалуй, шансы выросли до 1%", — заявил Ларкин.
В регулярном чемпионате НХЛ сезона 2025/26 Овечкин заработал 51 очко, оформив 24 гола и 27 результативных передач в 66 матчах. Форвард продолжает удерживать звание лучшего снайпера в истории лиги с 921 заброшенной шайбой.
