НАСА подтвердило готовность миссии Artemis II к запуску в апреле

«По итогам обзора готовности к полёту все команды, участвовавшие в опросе, подтвердили готовность к запуску и выполнению полёта Artemis II вокруг Луны при условии завершения части работ до вывоза ракеты на стартовую площадку … Мы планируем выкатить (аппарат — ред.) на стартовую площадку с прицелом на следующую неделю, через неделю от сегодняшнего дня, 19-го числа, мы идём по графику», — сказала журналистам заместитель главы НАСА Лори Глейз.