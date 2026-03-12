Главком НАТО Гринкевич заявил о готовности США жёстко ответить на помощь Ирану

«Всякий раз, когда кто-либо любым способом подвергает опасности американских военнослужащих, я считаю, что мы должны отвечать жёстко… Я уверен, что мы даём решительный ответ любому, кто помогает иранцам в наведении на силы США», — приводит РИА Новости его слова во время слушания в сенате.