NU.nl: оппозиция Нидерландов опасается втягивания страны в конфликт с Ираном

Некоторые депутаты резко раскритиковали позицию правительства. Лидер фракции оппозиционного альянса «Зеленых левых» и Партии труда Йессе Клавер заявил, что атаки США и Израиля невозможно оправдать. По его словам, происходящее напоминает ситуацию начала 2000-х годов, когда Нидерланды поддержали операцию США в Ираке. «Именно так Нидерланды оказались втянуты в войну в Ираке. Мы не позволим этому повториться», — отметил он. В свою очередь лидер Государственной реформатской партии Крис Стоффер раскритиковал позицию Клавера, заявив, что политикам необходимо определиться со своей позицией в условиях уже начавшегося конфликта.