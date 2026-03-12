NU.nl: оппозиция Нидерландов опасается втягивания страны в конфликт с Ираном

По его информации, состоявшиеся 12 марта парламентские дебаты о ситуации на Ближнем Востоке показали отсутствие единства как среди оппозиции, так и внутри правящей коалиции. Основной предмет споров в парламенте касался реакции правительства на действия Вашингтона и Тель-Авива. Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен заявил, что кабмин «понимает» мотивы США и Израиля, однако подчеркнул, что это не означает прямой поддержки их действий.
Некоторые депутаты резко раскритиковали позицию правительства. Лидер фракции оппозиционного альянса «Зеленых левых» и Партии труда Йессе Клавер заявил, что атаки США и Израиля невозможно оправдать. По его словам, происходящее напоминает ситуацию начала 2000-х годов, когда Нидерланды поддержали операцию США в Ираке. «Именно так Нидерланды оказались втянуты в войну в Ираке. Мы не позволим этому повториться», — отметил он. В свою очередь лидер Государственной реформатской партии Крис Стоффер раскритиковал позицию Клавера, заявив, что политикам необходимо определиться со своей позицией в условиях уже начавшегося конфликта.
Разногласия проявились и внутри правящей коалиции. Лидер фракции правящей партии «Демократы-66» Ян Патернотте заявил, что «понимает стремление США и Израиля предотвратить превращение Ирана в ядерную державу», однако не поддерживает «способ их действий». Глава фракции другой партии правящей коалиции — христианских демократов — Хенри Бонтенбал также отметил, что «не каждое военное действие» можно считать оправданным или законным. Представители Народной партии за свободу и демократию в свою очередь заняли более «проамериканскую» позицию.
Несколько депутатов оппозиции внесли предложения, направленные на то, чтобы исключить участие Нидерландов в военных действиях на Ближнем Востоке. Ожидается, что парламент проголосует по этим инициативам на следующей неделе.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.