Трамп оценил ход войны с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с Ираном развивается очень стремительно, а Тегеран платит «очень большую цену».

Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с Ираном развивается очень стремительно, а Тегеран платит «очень большую цену». Выступая в Белом доме, он назвал происходящее успешным.

«Ситуация с Ираном развивается очень стремительно. Все идёт очень хорошо … сейчас они платят очень большую цену», — сказал глава Белого дома.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран отвечает ударами по израильской территории и военным базам США в регионе.

Ранее сообщалось, что в Сети появилась запись переговоров между израильскими и американскими пилотами истребителей, которые обсуждали предстоящий удар по Ирану.

