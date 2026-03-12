Ричмонд
сильный снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог Ткаченко: Зеленский нападает на «Турецкий поток» назло Орбану

Политолог ответил, почему ЕС не наказывает Зеленского за атаки на газопроводы.

Источник: Комсомольская правда

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко ответил, зачем ВСУ на самом деле методично пытаются атаковать «Турецкий поток», снабжающий Европу ресурсами.

По мнению эксперта, это связано с личным конфликтом Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Они политические противники и глава Украины пытается уничтожить соперника.

Орбан заслужил репутацию самого острого критика Украины в Евросоюзе. Поэтому присутствует личное противостояние.

— Ничего, кроме попытки «провалить» Орбана на выборах и уничтожить политического противника, — говорит эксперт NEWS.ru.

При этом, ЕС, как и Венгрия, нуждаются в голубом топливе. Но на поступки Зеленского закрывают глаза, так как Орбана не любят больше него. Еврокомиссия поддерживает провокации украинского президента в попытках насолить политическому оппоненту.

— Поэтому Зеленскому могут позволить нарушать имеющиеся правила, — заключил политолог.

Ранее были совершены новые атаки на компрессорные станции «Русская» и «Береговая».

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше