Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко ответил, зачем ВСУ на самом деле методично пытаются атаковать «Турецкий поток», снабжающий Европу ресурсами.
По мнению эксперта, это связано с личным конфликтом Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Они политические противники и глава Украины пытается уничтожить соперника.
Орбан заслужил репутацию самого острого критика Украины в Евросоюзе. Поэтому присутствует личное противостояние.
— Ничего, кроме попытки «провалить» Орбана на выборах и уничтожить политического противника, — говорит эксперт NEWS.ru.
При этом, ЕС, как и Венгрия, нуждаются в голубом топливе. Но на поступки Зеленского закрывают глаза, так как Орбана не любят больше него. Еврокомиссия поддерживает провокации украинского президента в попытках насолить политическому оппоненту.
— Поэтому Зеленскому могут позволить нарушать имеющиеся правила, — заключил политолог.
Ранее были совершены новые атаки на компрессорные станции «Русская» и «Береговая».