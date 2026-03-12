Герой России Ярашев рассказал про главный жизненный урок

«[Следить за автоматом] — в первую очередь. У меня был момент, что у меня заклинил автомат, а я только ночью это заметил, и потом меня так долго эти мысли стерегли. Я каждые, наверное, 4 дня чистил свой автомат. Даже был момент, что 4 дня прошло, я начинаю проверять затвор, а он все равно заедает. Поэтому за автоматом всегда надо следить, я понял, что это урок жизни», — сказал он.