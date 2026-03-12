Ричмонд
+1°
снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Герой России Ярашев рассказал про главный жизненный урок

По прибытии в зону СВО боец получил три ценных совета — слушать своего командира, никогда не нервничать и всегда следить за своим автоматом.

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Герой России Сергей Ярашев рассказал, что своевременно осуществлять чистку автомата стало для него главным жизненным уроком в ходе СВО. Об этом он сообщил в интервью телеканалу RT.

Ярашев отметил, что по прибытии в зону СВО получил три ценных совета — слушать своего командира, никогда не нервничать и всегда следить за своим автоматом.

«[Следить за автоматом] — в первую очередь. У меня был момент, что у меня заклинил автомат, а я только ночью это заметил, и потом меня так долго эти мысли стерегли. Я каждые, наверное, 4 дня чистил свой автомат. Даже был момент, что 4 дня прошло, я начинаю проверять затвор, а он все равно заедает. Поэтому за автоматом всегда надо следить, я понял, что это урок жизни», — сказал он.

Ранее на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава ДНР Денис Пушилин рассказал про подвиг молодого военнослужащего из Самары Ярашева, который 68 дней в одиночку держал оборону опорного пункта на красноармейском направлении в районе населенного пункта Гришино. Президент присвоил ему звание Героя России.

Узнать больше по теме
Биография Дениса Пушилина
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.
Читать дальше