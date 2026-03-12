Нетаньяху заявил, что «почти каждый день» говорит по телефону с Трампом

Нетаньяху охарактеризовал свои беседы с Трампом как «свободные» и носящие «открытый характер». На вопрос о планах Израиля относительно нового иранского лидера, израильский премьер ответил, что «не собирается здесь (на пресс-конференции — прим. ТАСС) давать точную информацию о том, что Израиль планирует делать». Вместе с тем, он добавил, что новый верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи «не может появляться на публике».