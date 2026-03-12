Ричмонд
Нетаньяху заявил, что «почти каждый день» говорит по телефону с Трампом

Премьер-министр Израиля отметил, что его беседы с президентом США носят «открытый характер».

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе своей первой за время противостояния с Ираном пресс-конференции заявил, что разговаривает по телефону с президентом США Дональдом Трампом «почти каждый день».

Нетаньяху охарактеризовал свои беседы с Трампом как «свободные» и носящие «открытый характер». На вопрос о планах Израиля относительно нового иранского лидера, израильский премьер ответил, что «не собирается здесь (на пресс-конференции — прим. ТАСС) давать точную информацию о том, что Израиль планирует делать». Вместе с тем, он добавил, что новый верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи «не может появляться на публике».