Арагчи: Иран на переговорах предлагал США закрепить отказ от ядерного оружия

Третий раунд переговоров Ирана и США по урегулированию ситуации вокруг ядерной программы Тегерана прошел 26 февраля в Женеве при посредничестве Омана. Иранскую делегацию возглавлял Арагчи, американскую сторону представляли спецпосланник президента Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер. Технические группы Ирана и США со 2 марта должны были начать консультации в штаб-квартире Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене.