В Сейм Литвы внесен законопроект о продлении санкций против РФ и Белоруссии

Литовский парламент (Сейм) внёс на рассмотрение законопроект о продлении национальных санкций против России и Белоруссии до конца 2027 года.
Действующие ограничения истекают 2 мая 2026 года. Поправки поддержали 65 депутатов, один воздержался. Документ также предлагает расширить санкции: запретить ввоз топлива из РФ и РБ в баках транспортных средств, если его объём превышает 200 литров.
Законопроект направлен в парламентские комитеты, окончательное рассмотрение запланировано на 7 апреля.
«Сейм приступил к рассмотрению поправок… в которых предлагается продлить действующие национальные санкции в отношении граждан России и Белоруссии до 31 декабря 2027 года», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что президент Чехии Петр Павел заявил, что страна не намерена возвращаться к закупкам энергоносителей из России независимо от ценовой ситуации. Павел подчеркнул, что вопрос о возврате к российской энергии не обсуждается.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.