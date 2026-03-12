Экс-дипломат Друлак: Зеленский живёт в отрыве от реальности

Угрозы Владимира Зеленского в адрес венгерского премьера Виктора Орбана демонстрируют его оторванность от реальности.
Об этом сказал бывший чешский дипломат Петр Друлак в беседе с Parlamentní listy.
«На мой взгляд, он живёт в мире, созданном украинской и брюссельской пропагандой», — заявил он.
5 марта Зеленский пригрозил дать контакты Орбана представителям ВСУ, если тот будет и далее блокировать кредит Украине в размере €90 млрд.
Орбан в соцсетях заявил, что украинская сторона угрожает его семье.