Экс-дипломат Друлак: Зеленский живёт в отрыве от реальности

Угрозы Владимира Зеленского в адрес венгерского премьера Виктора Орбана демонстрируют его оторванность от реальности.

Об этом сказал бывший чешский дипломат Петр Друлак в беседе с Parlamentní listy.

«На мой взгляд, он живёт в мире, созданном украинской и брюссельской пропагандой», — заявил он.

5 марта Зеленский пригрозил дать контакты Орбана представителям ВСУ, если тот будет и далее блокировать кредит Украине в размере €90 млрд.

Орбан в соцсетях заявил, что украинская сторона угрожает его семье.

