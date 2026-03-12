Ричмонд
+1°
снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Герой России Ярашев уничтожил двух солдат ВСУ, пытавшихся его штурмовать

Боец рассказал, что на него совершили 4−5 атак.

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Герой России Сергей Ярашев, который 68 дней в одиночку держал оборону опорного пункта на красноармейском направлении в районе Гришина, уничтожил двух солдат ВСУ.

«Когда я остался один, точных атак на меня, если именно штурмовых, то 5−4 атаки точно [было]. Они не заходили по одному, заходили 2−3 человека. Там даже было насчитано противников около 8 человек изначально. Но по ним отработала артиллерия и также по ним отрабатывали FPV-дроны. Тройка заходила, двоих мне пришлось убить. Один убежал», — рассказал он телеканалу RT.

Ранее он рассказал, что командование обеспечило артиллерийскую поддержку, когда ВСУ попытались штурмовать позиции.

На встрече с президентом России Владимиром Путиным глава ДНР Денис Пушилин рассказал про подвиг молодого военнослужащего из Самары Ярашева. Президент присвоил ему звание Героя России.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше