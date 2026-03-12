Герой России Ярашев уничтожил двух солдат ВСУ, пытавшихся его штурмовать

«Когда я остался один, точных атак на меня, если именно штурмовых, то 5−4 атаки точно [было]. Они не заходили по одному, заходили 2−3 человека. Там даже было насчитано противников около 8 человек изначально. Но по ним отработала артиллерия и также по ним отрабатывали FPV-дроны. Тройка заходила, двоих мне пришлось убить. Один убежал», — рассказал он телеканалу RT.