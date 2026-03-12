Герой России Ярашев уничтожил двух солдат ВСУ, пытавшихся его штурмовать

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Герой России Сергей Ярашев, который 68 дней в одиночку держал оборону опорного пункта на красноармейском направлении в районе Гришина, уничтожил двух солдат ВСУ.
«Когда я остался один, точных атак на меня, если именно штурмовых, то 5−4 атаки точно [было]. Они не заходили по одному, заходили 2−3 человека. Там даже было насчитано противников около 8 человек изначально. Но по ним отработала артиллерия и также по ним отрабатывали FPV-дроны. Тройка заходила, двоих мне пришлось убить. Один убежал», — рассказал он телеканалу RT.
Ранее он рассказал, что командование обеспечило артиллерийскую поддержку, когда ВСУ попытались штурмовать позиции.
На встрече с президентом России Владимиром Путиным глава ДНР Денис Пушилин рассказал про подвиг молодого военнослужащего из Самары Ярашева. Президент присвоил ему звание Героя России.