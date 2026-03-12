Невеста Героя России Ярашева поделилась эмоциями от встречи с ним

Невеста Героя России Сергея Ярашева Камилла поделилась с RT эмоциями от встречи с ним после долгой разлуки.
«Чудом выжил. Я очень счастлива, что он сдержал своё обещание. Люблю его, несмотря на ранение», — рассказала девушка в интервью спецкорру RT Валентину Горшенину.
Она сказала, что, когда Сергей впервые вышел на связь, она его даже не узнала, потому что боец сильно похудел и был заросшим.
Ранее Ярашев рассказал о реакции родственников, когда он впервые вышел на связь после того, как 68 дней в одиночку удерживал позиции ВС России в ДНР.
Российский президент Владимир Путин присвоил Ярашеву звание Героя России.
Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что Ярашев получит премию имени Тиграна Кеосаяна.
Сослуживец военного рассказал Telegram-каналу RT, что боец совершил свой подвиг на первом же боевом задании.