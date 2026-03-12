Daily Mail: футболисты «Ман Сити» даже не смогли заставить себя принять душ после разгромного поражения от «Реала»

Об этом говорится в материале Daily Mail.
Игра состоялась в Мадриде 11 марта и завершилась со счётом 3:0 в пользу королевского клуба.
Как пишет источник, игроки «Сити» тяжело переживали поражение: атмосфера в раздевалке была подавленной, а команда покинула стадион позже запланированного. Наставник «горожан» Пеп Гвардиола признал ошибки своей команды, но подчеркнул, что соперник заслужил победу и он верит в улучшение игры к ответному матчу.
Ответная встреча состоится 17 марта на стадионе «Этихад» в Манчестере, начало встречи — 23:00 мск.
