Daily Mail: футболисты «Ман Сити» даже не смогли заставить себя принять душ после разгромного поражения от «Реала»

Как пишет источник, игроки «Сити» тяжело переживали поражение: атмосфера в раздевалке была подавленной, а команда покинула стадион позже запланированного. Наставник «горожан» Пеп Гвардиола признал ошибки своей команды, но подчеркнул, что соперник заслужил победу и он верит в улучшение игры к ответному матчу.