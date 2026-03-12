Белый дом потребовал от ABC удалить материал об угрозе ударов БПЛА Ирана в США

«Это сообщение (в X — прим. ТАСС) и публикация должны быть немедленно удалены ABC News, поскольку в них приводится ложная информация с целью запугивания американцев», — написала пресс-секретарь Белого дома в X. Она подчеркнула, что публикация была основана на непроверенной информации. «Однако ABC News не упомянула этот важный факт в статье! Почему? Для ясности: подобной угрозы со стороны Ирана нашей стране не существует и никогда не существовало», — добавила она.