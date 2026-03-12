Ричмонд
Белый дом потребовал от ABC удалить материал об угрозе ударов БПЛА Ирана в США

Пресс-секретарь американской администрации Кэролайн Ливитт подчеркнула, что такой опасности, по данным властей, нет.

ВАШИНГТОН, 12 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт потребовала от телекомпании ABC удалить публикацию, в которой утверждается, что ФБР предупредило полицию в Калифорнии о якобы возможных ударах иранских беспилотников. Ливитт подчеркнула, что такой опасности, по данным властей США, нет.

«Это сообщение (в X — прим. ТАСС) и публикация должны быть немедленно удалены ABC News, поскольку в них приводится ложная информация с целью запугивания американцев», — написала пресс-секретарь Белого дома в X. Она подчеркнула, что публикация была основана на непроверенной информации. «Однако ABC News не упомянула этот важный факт в статье! Почему? Для ясности: подобной угрозы со стороны Ирана нашей стране не существует и никогда не существовало», — добавила она.

В упомянутой публикации приводится версия, согласно которой ФБР несколько дней назад направило полиции в Калифорнии предупреждение о якобы возможных ударах иранских беспилотников по Западному побережью США. Утверждается, что беспилотники могут применить с «борта неизвестного судна по побережью США».

