«По-отечески жалко»: протест украинца на молодёжном чемпионате Европы по борьбе связали с шантажом и давлением политиков

Российские борцы вольного стиля выиграли пять золотых медалей на молодёжном первенстве Европы U-23 в Чехии. Одним из триумфаторов стал Бозигит Исламгереев, чьё награждение сопровождалось демаршем со стороны Артура Костюка. Во время исполнения российского гимна украинец демонстративно сошёл с пьедестала и отвернулся от флагов. За такой поступок Михаил Мамиашвили назвал спортсмена «бедолагой», а в Госдуме инцидент связали с давлением со стороны украинских политиков и чиновников. Сам же россиянин ответил на протест цитатой Владимира Путина.
Чемпионат Европы по борьбе среди спортсменов до 23 лет проходит в Сербии при полном доминировании россиян, которые впервые с 2021 года выступают под флагом и с гимном. Отечественные вольники завоевали девять медалей, пять из которых — высшей пробы. Особенно запоминающейся стала победа Бозигита Исламгереева, выступающего в категории до 86 кг.
Четвертьфинальный поединок с представителем Франции Рахимом Магамадовым оказался для него настоящим испытанием и изрядно потрепал нервы тренерам. За семь секунд до финального свистка он уступал 5:8 и для прохода в следующую стадию решился на эффектный приём, который позже завирусился в соцсетях. Юниор прыгнул сопернику на спину и, находясь вниз головой, захватил его сзади. Во время приземления россиянин выполнил бросок обратным хватом, который принёс заветные четыре балла и мгновенную интернет-популярность. Франция проиграла оспаривание решения судьи, что принесло Исламгерееву ещё одно очко и итоговую победу со счётом 10:8.
В полуфинале югорский спортсмен одолел азебрайджанца Васифа Худиева, а позже оказался сильнее турка Ахмета Ягана. Правила соревнований не предусматривают поединка за бронзу, поэтому на церемонии награждения рядом с Худиевым должен стоять украинский борец Артур Костюк. Однако, как только на стадионе в Зренянине включили гимн России, он демонстративно сошёл с пьедестала и развернулся спиной к флагам.
Как сообщил первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Георгий Брюсов, своим жестом спортсмен проявил неуважение и к символике собственной страны, а прекратить демарш не помогло даже вмешательство технического делегата Объединённого мира борьбы (UWW).
«От имени ФСБР обратился к техделегату UWW Теодору Хамакосу с требованием рассмотреть и дать оценку этому эпизоду, дабы избежать его повторения. Отмечу, что по внутренним инструкциям UWW, по аналогии с другими международными спортивными федерациями, в случае победы российских спортсменов украинцам разрешается сойти с пьедестала», — написал Брюсов в соцсетях.
Акция Костюка была ожидаема — ещё в декабре прошлого года президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт заявил о недопустимости любой коммуникации с россиянами.
«Не жмём руки, не стоим рядом с пьедесталом, вопрос совместного фото вообще не поднимаем — это запрещено, это все спортсмены понимают, они уже осведомлены и знают, как надо себя вести на международных соревнованиях», — цитировал Гутцайта сайт «Чемпион».
Несмотря на поданную жалобу, в России поведение Костюка вызвало скорее сочувствие, нежели негодование. Так, Михаил Мамиашвили назвал борца «бедолагой» и заявил, что ему «по-отечески жалко» украинских спортсменов, которые идут на такие поступки не по своей воле.
«Жаль этого парня и ребят, которые, к сожалению, своими руководителями или не знаю кем такому давлению или обработке подвергаются. По большому счету — задницей отвернуться к своему же флагу. Я прошу прощения, но из песни слов не выкинешь. Надо было еще уши закрыть, надеть наушники. Есть же определённые условия, в которых ты находишься: все знают протокол, дают согласие на такую церемонию… Ничего страшного. Не сегодня завтра все будет нормально, и с божьей помощью мозги на место встанут», — заявил президент ФСБР «Матч ТВ».
Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе с сожалением добавил, что подобные события затмевают спорт и выходят на первый план.
Согласились с позицией Мамиашвили и в Госдуме. Например, Ирина Роднина вместо погружения в детали скандала, который она назвала нарушением регламента, поздравила Исламгереева с победой и посоветовала не реагировать на подобное поведение. В свою очередь, Дмитрий Свищев отметил, что украинские спортивные и политические чиновники запугивают и шантажируют спортсменов, поэтому инцидент не что иное, как выполнение чёткой установки руководителей сверху.
«Мы уже не первый раз становимся свидетелями, когда подобные выходки демонстрируют представители Украины, нарушая при этом все этические нормы поведения на стадионе и официальных мероприятиях. Такие вещи, во‑первых, просто недопустимы, а во‑вторых, необъяснимы. Кроме того, что ребята подвергаются травле, им говорят, что их не будут финансировать, у них возникнут проблемы, через соцсети начинают хейтить. На самом деле сейчас тяжело быть спортсменом на Украине», — заявил Свищев «Матч ТВ».
Сам же чемпион в первую очередь поздравил болельщиков, а на политическую акцию ответил известным высказыванием Владимира Путина.
«По поводу победы хотел сказать, что я сильно рад, что смог всех порадовать: своих родителей, близких, друзей и, конечно, всех болельщиков страны, ведь я представлял Россию на международной арене, а когда ты в составе сборной команды России по борьбе, ты на все соревнования выезжаешь в качестве фаворита, и это большая ответственность. А по поводу украинского спортсмена мне сказать нечего. Меня с детства учили, что спорт вне политики. Я просто процитирую президента: “Нравится, не нравится — терпи, моя красавица”, — заявил РИА Новости Исламгереев.