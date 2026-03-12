Лидер оппозиции Британии призвала Стармера уйти в отставку

«Я сильно удивлена, что премьер-министр может смотреть на себя в зеркало сейчас. Очевидно, что он раз за разом лгал о назначении Питера Мандельсона. Он хотел, чтобы все обсуждали Питера Мандельсона, однако это вопрос его компетентности. Он не был честен с парламентом и страной. Депутаты от Лейбористской партии, у которых есть совесть, должны задуматься, стоит ли этому человеку возглавлять страну», — сказала Бэйднок в беседе с журналистами.