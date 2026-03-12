Лидер оппозиции Британии призвала Стармера уйти в отставку

ЛОНДОН, 12 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер должен уйти в отставку из-за ложных утверждений, сказанных в парламенте о процедуре назначения Питера Мандельсона послом в США. Об этом заявила лидер оппозиционной Консервативной партии Кеми Бэйднок.
Секретариат кабинета министров Соединенного Королевства 11 марта опубликовал первую серию документов, касающихся процедуры назначения Мандельсона послом в США. Из них следует, что Стармер, принимая решение о назначении Мандельсона, знал, что тот продолжал поддерживать связи с уличенным в педофилии американским финансистом Джеффри Эпштейном даже после признания им вины по делу об использовании услуг проституток младше 18 лет.
«Я сильно удивлена, что премьер-министр может смотреть на себя в зеркало сейчас. Очевидно, что он раз за разом лгал о назначении Питера Мандельсона. Он хотел, чтобы все обсуждали Питера Мандельсона, однако это вопрос его компетентности. Он не был честен с парламентом и страной. Депутаты от Лейбористской партии, у которых есть совесть, должны задуматься, стоит ли этому человеку возглавлять страну», — сказала Бэйднок в беседе с журналистами.
Ранее Стармер заявлял, что сожалеет о назначении Мандельсона послом в США. Выступая в Палате общин (нижней палате британского парламента), он утверждал, что не обладал информацией о том, насколько тесно дипломат общался с Эпштейном, когда предложил ему возглавить посольство в Вашингтоне. В четверг Стармер в очередной раз назвал ошибочным свое решение и извинился перед жертвами Эпштейна.
Мандельсон был назначен послом Великобритании в США в феврале 2025 года. Он лишился этой должности в сентябре того же года после того, как вскрылись новые подробности его общения с Эпштейном. В подавляющем большинстве случаев в британской политической системе руководитель дипмиссии выбирается из числа карьерных дипломатов. Однако, как сообщала газета The Times, назначение Мандельсона — одного из наиболее влиятельных членов правящей Лейбористской партии — фактически было навязано канцелярией на Даунинг-стрит, 10, в то время как мнение МИД Соединенного Королевства не сильно учитывалось.
В феврале Стармер пообещал предать огласке все документы относительно назначения Мандельсона, за исключением тех, которые могут нанести ущерб «национальной безопасности и международным отношениям». Под давлением депутатов глава правительства был вынужден передать на рассмотрение комитета по разведке и безопасности Палаты общин вопрос о том, какие именно файлы следует обнародовать.
Влиятельная фигура.
Мандельсон был депутатом Палаты общин с 1992 по 2004 год, в правительстве Тони Блэра занимал должность министра по делам Северной Ирландии (1999−2001). Затем Мандельсон работал еврокомиссаром по торговле (2004−2008), а в кабинете Гордона Брауна — министром по делам бизнеса и торговли (2008−2010). В 2008 году он был введен в Палату лордов (верхнюю палату парламента).
По данным британских СМИ, изучивших досье Эпштейна, Мандельсон в 2009 году поделился с ним конфиденциальными сведениями о налоговой реформе правительства Лейбористской партии, а также рассказал ему о готовящейся программе помощи Евросоюза странам Южной Европы, которые сильнее других пострадали от мирового финансового кризиса. 6 февраля 2026 года сотрудники полиции провели обыски в двух домах Мандельсона. Он был задержан полицией 23 февраля по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и после допроса отпущен в ночь на 24 февраля. Полицейское расследование продолжается.
На фоне скандала вокруг назначения Мандельсона в отставку подал глава аппарата премьер-министра Великобритании Морган Максуини. В связи с этим в британской прессе активизировались разговоры о возможном скором уходе Стармера, который, согласно опросам общественного мнения, растерял поддержку населения.
Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002—2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран (включая бывших глав государств), крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста на родине было прекращено после его самоубийства в тюремной камере в августе 2019 года.