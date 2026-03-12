Постпред Ирана при ООН: США искажают факты, говоря об обогащении урана до 60%

Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил в интервью телеканалу Fox News, что иранская делегация на переговорах в Женеве донесла до США, что исламская республика обладает запасами в 460 кг урана, обогащенного до 60%, которого было бы достаточно для производства 11 ядерных бомб. Заместитель министра иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванчи впоследствии опроверг утверждения Уиткоффа о том, что иранские переговорщики хвастались перед Вашингтоном запасами обогащенного урана.