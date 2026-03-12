Швед Дюплантис в 15-й раз обновил мировой рекорд в прыжках с шестом

Предыдущее достижение шведа (6,30 м) было установлено на чемпионате мира в Токио в сентябре 2025 года. Кроме того, Дюплантис улучшил собственный рекорд для соревнований в помещении, подняв планку до 6,27 м — ранее этот результат он показал в марте прошлого года на турнире во Франции.