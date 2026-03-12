Швед Дюплантис в 15-й раз обновил мировой рекорд в прыжках с шестом

Двукратный олимпийский чемпион Арман Дюплантис в очередной раз обновил свой собственный мировой рекорд в прыжках с шестом.
На турнире Mondo Classic в шведской Уппсале Арман Дюплантис преодолел высоту 6,31 м и обновил мировой рекорд в пятый раз подряд, а всего — уже 15-й в карьере.
Предыдущее достижение шведа (6,30 м) было установлено на чемпионате мира в Токио в сентябре 2025 года. Кроме того, Дюплантис улучшил собственный рекорд для соревнований в помещении, подняв планку до 6,27 м — ранее этот результат он показал в марте прошлого года на турнире во Франции.
