Постпред при ООН Иравани: Иран не собирается перекрывать Ормузский пролив

Постпред Ирана при ООН заявил, что Тегеран не планирует перекрывать Ормузский пролив.

Источник: Аргументы и факты

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что Тегеран не планирует перекрывать Ормузский пролив.

Дипломат сделал это заявление, отвечая на вопросы журналистов в штаб-квартире ООН. По его словам, подобные меры со стороны Ирана не рассматриваются.

Ранее стало известно, что США рассматривают вариант формирования международной коалиции, которая могла бы обеспечивать безопасность судоходства в Ормузском проливе.

Движение танкеров и торговых судов через Ормузский пролив фактически было остановлено после начала военной операции США и Израиля против Ирана. Корпус стражей исламской революции (КСИР) предупредил о небезопасности маршрута.

