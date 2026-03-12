Постпред при ООН Иравани: Иран не собирается перекрывать Ормузский пролив

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что Тегеран не планирует перекрывать Ормузский пролив.
Дипломат сделал это заявление, отвечая на вопросы журналистов в штаб-квартире ООН. По его словам, подобные меры со стороны Ирана не рассматриваются.
Ранее стало известно, что США рассматривают вариант формирования международной коалиции, которая могла бы обеспечивать безопасность судоходства в Ормузском проливе.
Движение танкеров и торговых судов через Ормузский пролив фактически было остановлено после начала военной операции США и Израиля против Ирана. Корпус стражей исламской революции (КСИР) предупредил о небезопасности маршрута.
