Иран обвинил США в нынешнем положении дел с судоходством в Ормузском проливе

«Иран в полной мере соблюдает и остается приверженным принципам свободы судоходства согласно морскому праву. Вместе с тем текущая ситуация в [ближневосточном] регионе, включая Ормузский пролив, не является результатом реализации Ираном права на самооборону, а скорее представляет собой прямое следствие дестабилизирующих действий Соединенных Штатов, начавших агрессию против Ирана и подорвавших региональную безопасность», — сказал он журналистам.
Ранее новый верховный лидер исламской республики Моджтаба Хаменеи заявил, что Иран должен сохранять возможности для перекрытия Ормузского пролива, чтобы оказывать давление на противника.
2 марта генерал-майор Корпуса стражей исламской революции Эбрахим Джабари предупредил, что Ормузский пролив, через который проходит примерно пятая часть мирового экспорта нефти, будет закрыт для прохода судов из-за военной операции Израиля и США против исламской республики. 5 марта глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что пролив не закрыт, а суда и танкеры сами не пытаются его пересекать, опасаясь ударов обеих сторон.