Иран обвинил США в нынешнем положении дел с судоходством в Ормузском проливе

Постпред республики при ООН Амир Саид Иравани подчеркнул, что Тегеран остается приверженным принципам морского права.

ООН, 12 марта. /ТАСС/. Нынешнее положение дел с судоходством в Ормузском проливе является следствием американской агрессии против Ирана, Тегеран остается приверженным принципам свободы судоходства. Об этом заявил постоянный представитель исламской республики при ООН Амир Саид Иравани.

«Иран в полной мере соблюдает и остается приверженным принципам свободы судоходства согласно морскому праву. Вместе с тем текущая ситуация в [ближневосточном] регионе, включая Ормузский пролив, не является результатом реализации Ираном права на самооборону, а скорее представляет собой прямое следствие дестабилизирующих действий Соединенных Штатов, начавших агрессию против Ирана и подорвавших региональную безопасность», — сказал он журналистам.

Ранее новый верховный лидер исламской республики Моджтаба Хаменеи заявил, что Иран должен сохранять возможности для перекрытия Ормузского пролива, чтобы оказывать давление на противника.

2 марта генерал-майор Корпуса стражей исламской революции Эбрахим Джабари предупредил, что Ормузский пролив, через который проходит примерно пятая часть мирового экспорта нефти, будет закрыт для прохода судов из-за военной операции Израиля и США против исламской республики. 5 марта глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что пролив не закрыт, а суда и танкеры сами не пытаются его пересекать, опасаясь ударов обеих сторон.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше