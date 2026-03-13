Офис прокурора МУС не считает санкции США против Венесуэлы преступлением

По итогам изучения материалов ведомство сочло, что доказательства не подтверждают умысла властей США и причинно-следственной связи. «Хотя в целом признается, что введение и применение санкций США могли усугубить уже существующую тяжелую гуманитарную ситуацию [в Венесуэле], имеющейся информации недостаточно, чтобы с точки зрения уголовного права установить достаточную причинно-следственную связь между санкциями и предполагаемыми преступлениями», — говорится в документе. В связи с этим прокуратура МУС решила не начинать расследование по данному делу.