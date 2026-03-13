Ричмонд
Офис прокурора МУС не считает санкции США против Венесуэлы преступлением

Дело инициировали после обращения правительства боливарианской республики в феврале 2020 года, в котором утверждалось, что введенные Вашингтоном односторонние ограничения якобы привели к убийствам, преследованиям и депортациям.

ГААГА, 12 марта. /ТАСС/. Офис прокурора Международного уголовного суда (МУС) не нашел оснований полагать, что односторонние санкции США против Венесуэлы привели к совершению преступлений, подпадающих под юрисдикцию суда. Об этом говорится в опубликованном резюме выводов инстанции.

Отмечается, что дело было инициировано после обращения правительства Венесуэлы в феврале 2020 года, в котором утверждалось, что введенные США односторонние ограничительные меры якобы привели к убийствам, преследованиям, депортациям и другим действиям, которые могут квалифицироваться как преступления против человечности.

Офис прокурора МУС провел анализ данных, включая материалы, представленные Каракасом, сообщения третьих сторон и информацию из открытых источников. В ходе проверки оценивалось, существует ли достаточная причинно-следственная связь между введением санкций и предполагаемыми преступлениями, а также наличие намерения их совершить.

По итогам изучения материалов ведомство сочло, что доказательства не подтверждают умысла властей США и причинно-следственной связи. «Хотя в целом признается, что введение и применение санкций США могли усугубить уже существующую тяжелую гуманитарную ситуацию [в Венесуэле], имеющейся информации недостаточно, чтобы с точки зрения уголовного права установить достаточную причинно-следственную связь между санкциями и предполагаемыми преступлениями», — говорится в документе. В связи с этим прокуратура МУС решила не начинать расследование по данному делу.

