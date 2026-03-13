КСИР призвал граждан арабских стран передавать им данные о местоположении солдат США

В Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) призвали граждан арабских стран передавать им данные о местоположении американских солдат.
Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.
В разведуправлении заявили, что американцы хотят использовать жителей Ближнего Востока в качестве живого щита.
По данным иранских военных, 11 тыс. солдат США живут в отелях и домах по всему региону.
Секретарь иранского Высшего совета нацбезопасности Али Лариджани между тем заявил, что Тегеран не отступит в конфликте на Ближнем Востоке, пока не заставит Вашингтон «пожалеть о серьёзной ошибке».