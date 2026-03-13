Разведчик Сороколетов под огнем навел артиллерию на минометы ВСУ

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Рядовой Михаил Сороколетов в ходе разведки местности в условиях интенсивного артиллерийского огня противника обнаружил позиции минометных расчетов ВСУ и передал координаты целей российской артиллерии, обеспечив их уничтожение. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Продвигаясь по лесополосе в условиях интенсивного артиллерийского огня со стороны противника, Михаил обнаружил позиции минометных расчетов украинских боевиков. Организовав взаимодействие с артиллерийской позицией, рядовой Сороколетов передал координаты минометных расчетов противника и осуществил корректировку огня российской артиллерии», — говорится в сообщении.
В Минобороны также рассказали про подвиг ефрейтора Баира Дамдинова, который под атакой вражеского беспилотника доставил горюче-смазочные материалы на позицию артиллерийского расчета. В ходе движения автомобиль подвергся атаке дрона, но Дамдинов умелым маневрированием избежал прямого попадания. После повреждения машины он оперативно устранил неисправность и своевременно доставил топливо на огневую позицию.