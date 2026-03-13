Разведчик Сороколетов под огнем навел артиллерию на минометы ВСУ

В Минобороны также рассказали про подвиг ефрейтора Баира Дамдинова, который под атакой вражеского беспилотника доставил горюче-смазочные материалы на позицию артиллерийского расчета. В ходе движения автомобиль подвергся атаке дрона, но Дамдинов умелым маневрированием избежал прямого попадания. После повреждения машины он оперативно устранил неисправность и своевременно доставил топливо на огневую позицию.