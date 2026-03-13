Ричмонд
Sun утверждает, что новый лидер Ирана находится в коме в критическом состоянии

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи якобы получил тяжёлое ранение и находится в коме в результате авиаудара, пишет газета The Sun со ссылкой на источники.

«56-летний сын убитого аятоллы Али Хаменеи потерял как минимум одну ногу, а также получил серьёзные повреждения желудка или печени», — говорится в статье.

По информации издания, Хаменеи якобы находится в отделении интенсивной терапии университетской больницы Сина. При этом утверждается, что он находится в «очень тяжёлом» состоянии.

Днём ранее в МИД Ирана подтвердили, что Моджтаба Хаменеи ранен, но чувствует себя хорошо.

В NYT писали, что новый лидер Ирана мог получить ранение в первый день атак США и Израиля.

