Sun утверждает, что новый лидер Ирана находится в коме в критическом состоянии

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи якобы получил тяжёлое ранение и находится в коме в результате авиаудара, пишет газета The Sun со ссылкой на источники.
«56-летний сын убитого аятоллы Али Хаменеи потерял как минимум одну ногу, а также получил серьёзные повреждения желудка или печени», — говорится в статье.
По информации издания, Хаменеи якобы находится в отделении интенсивной терапии университетской больницы Сина. При этом утверждается, что он находится в «очень тяжёлом» состоянии.
Днём ранее в МИД Ирана подтвердили, что Моджтаба Хаменеи ранен, но чувствует себя хорошо.
В NYT писали, что новый лидер Ирана мог получить ранение в первый день атак США и Израиля.