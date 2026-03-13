США потребовали от ABC удалить публикацию об угрозе ударов БПЛА по Западному побережью

Ливитт назвала информацию ложной и направленной на запугивание американцев. По её словам, угрозы со стороны Ирана не существует и никогда не существовало. Она также отметила, что публикация была основана на непроверенных данных, но ABC News не указала этот факт.
«Это сообщение и публикация должны быть немедленно удалены ABC News, поскольку в них приводится ложная информация с целью запугивания американцев», — написала Ливитт.
В материале речь шла о возможных атаках дронов с неизвестного судна у побережья.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с Ираном развивается очень стремительно, а Тегеран платит «очень большую цену». Выступая в Белом доме, он назвал происходящее успешным.
