США потребовали от ABC удалить публикацию об угрозе ударов БПЛА по Западному побережью

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт потребовала от телеканала ABC News удалить публикацию, в которой утверждалось, что ФБР предупредило полицию Калифорнии о возможных ударах иранских беспилотников по Западному побережью США.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт потребовала от телеканала ABC News удалить публикацию, в которой утверждалось, что ФБР предупредило полицию Калифорнии о возможных ударах иранских беспилотников по Западному побережью США.

Ливитт назвала информацию ложной и направленной на запугивание американцев. По её словам, угрозы со стороны Ирана не существует и никогда не существовало. Она также отметила, что публикация была основана на непроверенных данных, но ABC News не указала этот факт.

«Это сообщение и публикация должны быть немедленно удалены ABC News, поскольку в них приводится ложная информация с целью запугивания американцев», — написала Ливитт.

В материале речь шла о возможных атаках дронов с неизвестного судна у побережья.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с Ираном развивается очень стремительно, а Тегеран платит «очень большую цену». Выступая в Белом доме, он назвал происходящее успешным.

