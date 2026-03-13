Вагенкнехт: меры властей ФРГ по недопущению роста цен на топливо «недостаточны»

«Правительство Германии хочет, чтобы в будущем автозаправочным станциям разрешалось повышать цены на топливо “всего лишь” один раз в день. Это что, плохая шутка? Вместо того, чтобы положить конец завышению цен на заправках, правительство делает ставку на имитацию мер, которая, по данным ADAC (германского автомобильного клуба — прим. ТАСС), может привести к еще большему росту цен, так как их будут изначально устанавливать завышенными. Полное безумие!» — написала Вагенкнехт в X.