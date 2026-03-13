Вагенкнехт: меры властей ФРГ по недопущению роста цен на топливо «недостаточны»

БЕРЛИН, 13 марта. /ТАСС/. Основательница германской партии BSW (ранее — партия «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость») Сара Вагенкнехт назвала «совершенно недостаточными» меры правительства ФРГ по предотвращению роста цен на топливо, вызванного конфликтом вокруг Ирана.
«Правительство Германии хочет, чтобы в будущем автозаправочным станциям разрешалось повышать цены на топливо “всего лишь” один раз в день. Это что, плохая шутка? Вместо того, чтобы положить конец завышению цен на заправках, правительство делает ставку на имитацию мер, которая, по данным ADAC (германского автомобильного клуба — прим. ТАСС), может привести к еще большему росту цен, так как их будут изначально устанавливать завышенными. Полное безумие!» — написала Вагенкнехт в X.
Тот факт, что по стоимости топлива Германия сейчас занимает второе место в Европе, как утверждала она, «демонстрирует полную несостоятельность правительства ФРГ». Основательница BSW подчеркнула, что цены на топливо нужно не «повышать раз в день», а снижать на постоянной основе. «Германии сейчас необходим “ценовой потолок” на бензин в €1,50!» — указала она. Другие страны Евросоюза, как пояснила политик, тоже устанавливают предельные цены. «Нынешние меры правительства ФРГ совершенно недостаточны», — резюмировала она.
11 марта министр экономики ФРГ Катерина Райхе подтвердила, что правительство Германии по примеру Австрии введет правило, согласно которому повышать цены на горючее можно будет только один раз в день. На фоне конфликта вокруг Ирана по всей Германии резко выросли цены на бензин и топливо. Германский автомобильный клуб ADAC 10 марта сообщил, что цена за литр самого бюджетного вида бензина — E10 — в Германии впервые с 2022 года превысила отметку в €2, дизельное топливо подорожало до €2,23.