МЧС России доставило в Азербайджан более 13 т медикаментов для Ирана

МЧС России транспортным самолётом Ил-76 доставило в Азербайджан свыше 13 т гуманитарной помощи, которая в последующем будет передана уполномоченным представителям Ирана.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Самолёт Ил-76 доставил гуманитарную помощь в Азербайджанскую Республику», — передаёт агентство.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила во время брифинга, что Иран попросил у России гуманитарную помощь.

