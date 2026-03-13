МЧС России доставило в Азербайджан более 13 т медикаментов для Ирана

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Самолёт Ил-76 доставил гуманитарную помощь в Азербайджанскую Республику», — передаёт агентство.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила во время брифинга, что Иран попросил у России гуманитарную помощь.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше