Вучич: Сербия оснастила свои МиГ-29 ракетами с радиусом действия до 400 км

«Мы говорим о ракетах класса воздух — земля. Я поздравляю наших инженеров, они успешно интегрировали китайскую ракету в российский истребитель МиГ-29, а это лучшие по оснащению МиГи во всей Европе и мире. Они могут поражать цели на земле, ракеты разрушительной мощности, действующие на расстоянии до 200 и до 400 километров. У нас значительное количество ракет, и их будет еще больше», — подчеркнул сербский президент.