Вучич: Сербия оснастила свои МиГ-29 ракетами с радиусом действия до 400 км

Боеприпас китайского производства, рассказал президент республики.

БЕЛГРАД, 13 марта. /ТАСС/. Истребители МиГ-29 сербских ВВС были оснащены ракетами класса воздух — земля с радиусом действия до 400 км. Об этом заявил президент республики Александар Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии.

«Мы говорим о ракетах класса воздух — земля. Я поздравляю наших инженеров, они успешно интегрировали китайскую ракету в российский истребитель МиГ-29, а это лучшие по оснащению МиГи во всей Европе и мире. Они могут поражать цели на земле, ракеты разрушительной мощности, действующие на расстоянии до 200 и до 400 километров. У нас значительное количество ракет, и их будет еще больше», — подчеркнул сербский президент.