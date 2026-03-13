В Германии предложили платить за массовый отстрел енотов

Депутат ландтага Баден-Вюртемберга Сара Швайцер предложила разрешить круглогодичную охоту на енотов в Германии и ввести денежные премии за их отстрел.
В интервью Bild она заявила, что еноты как инвазивный вид расплодились в стране и угрожают другим животным и птицам, назвав ситуацию «экологической катастрофой». Швайцер также призвала разрешить использование приборов ночного видения по всей стране.
Сама депутат является охотницей, на её сумке — енотовый мех. По данным Немецкой ассоциации охотников (DJV), за последние 10 лет число убитых енотов выросло более чем вдвое — с 116 до 284 тысяч.
