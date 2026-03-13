Ричмонд
+1°
снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вучич сообщил об установке китайских суперзвуковых ракет на МиГ-29

БЕЛГРАД, 13 мар — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич сообщил об успешной установке китайских суперзвуковых ракет CM-400 на истребители МиГ-29 ВВС Сербии.

Источник: © РИА Новости

«Речь идет о ракетах воздух-земля, поздравляю наших инженеров, мы успешно завершили интеграцию китайских ракет на российский истребитель МиГ-29 и это наиболее оснащенные МиГи во всей Европе и мире. Это значит, что можем поражать цели на земле на расстоянии 200−400 километров. У нас есть значительное число ракет и будет еще больше», — заявил Вучич в эфире «Радио и телевидения Сербии» вечером в четверг.

Он добавил, что эти ракеты производства КНР качественно показали себя на практике.

Узнать больше по теме
Александр Вучич: биография президента Сербии, отказавшегося вводить санкции против РФ
С начала специальной военной операции большинство западных и европейских государств ввели санкции против России. Сербия стала одной из немногих стран, оставшейся нейтральной в этом вопросе. Собрали главное из биографии ее нынешнего президента, Александра Вучича, предложившего дружественный курс по отношению к РФ.
Читать дальше