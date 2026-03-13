Вучич сообщил об установке китайских суперзвуковых ракет на МиГ-29

«Речь идет о ракетах воздух-земля, поздравляю наших инженеров, мы успешно завершили интеграцию китайских ракет на российский истребитель МиГ-29 и это наиболее оснащенные МиГи во всей Европе и мире. Это значит, что можем поражать цели на земле на расстоянии 200−400 километров. У нас есть значительное число ракет и будет еще больше», — заявил Вучич в эфире «Радио и телевидения Сербии» вечером в четверг.