Герой России Ярашев рассказал, как ВСУ предпринимали штурмовые атаки на него

Герой России Сергей Ярашев, который в одиночку 68 дней удерживал позиции ВС России в ДНР, рассказал спецкору RT Валентину Горшенину, как вэсэушники предприняли около четырёх-пяти штурмовых атак на него, когда он остался на позиции один.