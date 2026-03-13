Ричмонд
+1°
снег
Герой России Ярашев рассказал, как ВСУ предпринимали штурмовые атаки на него

Герой России Сергей Ярашев, который в одиночку 68 дней удерживал позиции ВС России в ДНР, рассказал спецкору RT Валентину Горшенину, как вэсэушники предприняли около четырёх-пяти штурмовых атак на него, когда он остался на позиции один.

По его словам, украинцы заходили группами по несколько человек. Во время одной из атак произошёл стрелковый бой.

«Тройка заходила. Двоих мне пришлось убить. Один убежал», — сказал боец.

Также Ярашев заявил, что его подвиг — это заслуга всех сослуживцев.

20-летний Ярашев 68 дней в одиночку удерживал позицию ВС России в ДНР. За это президент страны Владимир Путин присвоил ему звание Героя России, а главред RT Маргарита Симоньян объявила, что боец получит премию имени Тиграна Кеосаяна.

