В Эрбиле в результате удара БПЛА по военной базе пострадали французские военные

Губернатор иракской провинции Эрбиль Умид Хошнав сообщил, что не менее шести французских военных пострадали в результате удара беспилотников по району Мала Кара, где расположена база международной коалиции.
По данным телеканала Rudaw, по объекту, где тренируют курдские отряды «пешмерга», было нанесено не менее двух ударов БПЛА. Никто из курдских военнослужащих не пострадал.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с Ираном развивается очень стремительно, а Тегеран платит «очень большую цену». Выступая в Белом доме, он назвал происходящее успешным.
