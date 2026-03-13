Sabereen News: французские военные пострадали в результате атаки на базу в Ираке

Шесть французских военных пострадали в результате атаки на базу в иракском городе Махмур.
Об этом сообщает местное издание Sabereen News.
«Шесть французов пострадали в результате недавнего нападения на французскую базу в Махмуре», — говорится в публикации.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал Иран прекратить удары по странам Ближнего Востока.
