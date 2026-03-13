Al Hadath: на севере Ирака шесть граждан Франции получили ранения при ударе БПЛА

РАБАТ, 13 марта. /ТАСС/. Шесть человек, имеющих французское гражданство, получили ранения в результате атаки беспилотника по одному из районов Иракского Курдистана, автономного региона, расположенного на севере Ирака. Об этом передает телеканал Al Hadath.
По данным его источников, шесть граждан Франции были ранены из-за атаки беспилотника на один из лагерей курдских военизированных формирований. По информации Al Hadath, налет БПЛА был совершен близ административного центра автономного региона, города Эрбиль.
Подробностей инцидента пока не приводится.
