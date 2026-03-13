Вучич заявил о подготовке Сербии к военным угрозам

«Для меня нет легких вещей. Конечно, у меня есть опасения из-за военного союза, ведь я президент, который хочет, чтобы его наследием был мир, а не война. Ни с того ни с сего появляется военный альянс Приштины, Тираны и Загреба. Я опасаюсь за жизнь каждого гражданина. Как президент государства я обязан сохранять стабильность — я единственный с полной легитимностью, единственный действительно избранный, и это моя обязанность и долг», — отметил Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии.