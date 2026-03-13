Вучич заявил о подготовке Сербии к военным угрозам

БЕЛГРАД, 13 марта. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Белград воспринимает военное сотрудничество Албании, Хорватии и непризнанного Косова как потенциальную угрозу и готовится защищать страну, подчеркнув, что сербские власти располагают достаточными средствами сдерживания.
«Для меня нет легких вещей. Конечно, у меня есть опасения из-за военного союза, ведь я президент, который хочет, чтобы его наследием был мир, а не война. Ни с того ни с сего появляется военный альянс Приштины, Тираны и Загреба. Я опасаюсь за жизнь каждого гражданина. Как президент государства я обязан сохранять стабильность — я единственный с полной легитимностью, единственный действительно избранный, и это моя обязанность и долг», — отметил Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии.
При этом он резко раскритиковал политику Загреба, обвинив хорватские власти во вмешательстве во внутренние дела Сербии. «Что касается Хорватии, они сделали все, чтобы разрушить Сербию. Они были главной логистической поддержкой попыток ее разрушения, укрывают людей, подозреваемых в самых тяжелых преступлениях, ведут самую грязную кампанию и грубо вмешиваются во внутренние дела нашей страны. Но чтобы Загреб решал, как Сербия будет защищаться — пока я президент, этого не будет», — заявил он.
Вучич также сказал, что сербские власти рассматривают формирование нового военного союза как потенциальную угрозу безопасности страны. «Мы готовимся к их нападению. Они формируют союз, чтобы атаковать нас», — сказал президент. «Все, что мы делаем, мы делаем для обороны», — подчеркнул он, добавив, что Белград исходит из того, что возможные противники могут попытаться воспользоваться глобальной нестабильностью.
При этом он заверил граждан, что у Сербии достаточно возможностей для сдерживания. «Людям не нужно беспокоиться. У Сербии достаточно сил сдерживания против всех трех субъектов. Вы можете спать спокойно, суверенитет и территориальная целостность будут защищены, — указал президент. — Они не нападут, потому что знают, каким будет ответ».
О военном союзе.
Ранее, в марте 2025 года, министерства обороны Албании, Хорватии и непризнанного Косова подписали трехсторонний меморандум о военном сотрудничестве. Документ предусматривает развитие взаимодействия в сфере укрепления оборонного потенциала, повышение оперативной совместимости, противодействие гибридным угрозам и поддержку евроатлантической и региональной оборонной интеграции.
В Белграде эту инициативу резко раскритиковали. В Министерстве иностранных дел Сербии заявили, что соглашение подрывает региональную безопасность и носит провокационный характер, поскольку формируется без консультаций с сербской стороной и предусматривает участие структур в Приштине, которые Белград не признает. В ведомстве также указали, что подобные шаги противоречат международному праву и резолюции 1244 Совета Безопасности ООН.