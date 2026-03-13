Белый дом потребовал от ABC удалить материал об угрозе ударов по США

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт призвала телекомпанию ABC News удалить публикацию о якобы существующей угрозе ударов иранских беспилотников по территории США. По её словам, американские власти не располагают данными, подтверждающими подобный риск.
Ливитт заявила на платформе X*, что материал основан на неподтверждённых сведениях и вводит общественность в заблуждение. Она подчеркнула, что распространение такой информации может вызывать ненужную тревогу среди жителей страны, а также обвинила телеканал в том, что в статье не было должным образом указано на недостоверность источников.
Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп провел совещание с сотрудниками разведслужб на фоне продолжающейся американо-израильской военной операции против Ирана.