Белый дом потребовал от ABC удалить материал об угрозе ударов по США

Ливитт заявила на платформе X*, что материал основан на неподтверждённых сведениях и вводит общественность в заблуждение. Она подчеркнула, что распространение такой информации может вызывать ненужную тревогу среди жителей страны, а также обвинила телеканал в том, что в статье не было должным образом указано на недостоверность источников.