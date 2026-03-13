Ричмонд
+1°
снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белый дом потребовал от ABC удалить материал об угрозе ударов по США

В Белом доме призвали ABC News удалить публикацию о якобы существующей угрозе ударов иранских беспилотников по территории США.

Источник: Аргументы и факты

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт призвала телекомпанию ABC News удалить публикацию о якобы существующей угрозе ударов иранских беспилотников по территории США. По её словам, американские власти не располагают данными, подтверждающими подобный риск.

Ливитт заявила на платформе X*, что материал основан на неподтверждённых сведениях и вводит общественность в заблуждение. Она подчеркнула, что распространение такой информации может вызывать ненужную тревогу среди жителей страны, а также обвинила телеканал в том, что в статье не было должным образом указано на недостоверность источников.

Ранее в публикации утверждалось, что ФБР якобы направило предупреждение правоохранительным органам в Калифорнии о потенциальной угрозе атак беспилотников со стороны Иран. По версии источников, дроны могли быть запущены с неизвестного судна у западного побережья США.

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп провел совещание с сотрудниками разведслужб на фоне продолжающейся американо-израильской военной операции против Ирана.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше