Вучич: Сербия планирует построить крупную АЭС к 2041 году

Вопрос развития атомной энергетики президент страны обсуждал с лидером Франции Эмманюэлем Макроном.

БЕЛГРАД, 13 марта. /ТАСС/. Сербия должна построить крупную атомную электростанцию к 2041 году, чтобы обеспечить энергетическую безопасность и подготовиться к росту потребления электроэнергии. Об этом заявил президент страны Александар Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии.

По его словам, вопрос развития атомной энергетики он обсуждал с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. «С Макроном я говорил обо всех темах, мы беседовали полтора часа в Дели. Завтра у меня важные переговоры с EDF по поводу атомных электростанций в будущем, чтобы посмотреть, как нам обучать и готовить специалистов», — указал Вучич.

Президент отметил, что опыт Франции показывает ключевую роль атомной энергетики в обеспечении стабильного энергоснабжения. «Франция получает 90% энергии из атомных электростанций, и тогда вам понятно, что у них нет проблем ни с электроэнергией, ни с развитием искусственного интеллекта», — подчеркнул он.

По словам Вучича, развитие атомной энергетики требует длительной подготовки. «Поэтому мы должны готовиться к будущему времени. Завтра утром мы не решим эту проблему, но должны работать над ней в ближайшие месяцы. Нам необходимо построить атомную электростанцию. К 2041 году она должна быть возведена, речь идет о крупной АЭС», — добавил президент.

Министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович Ханданович заявляла, что Белград рассчитывает начать строительство первой атомной электростанции уже к 2035 году в рамках масштабной модернизации энергетического сектора. По ее словам, подготовка проекта ведется при участии французской энергетической компании EDF.

Ранее генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев по итогам переговоров с Вучичем, состоявшихся в феврале, заявил о готовности российской стороны предложить Белграду комплексное сотрудничество в атомной сфере. По его словам, речь идет не только о строительстве атомной станции, но и о создании полноценной отрасли, включая подготовку кадров и участие сербских компаний в международных проектах.

